Kurz sahen wir noch einmal die 13.000 in dieser Handelswoche, bevor der DAX weiter den Rückzug antrat. Vier negative Tage machten den Abwärtstrend komplett, der sich nun bereits in einer weiteren Woche aufzeigte. Die Handelswoche im DAX brachte alte Sorgen zurück auf das Parkett. Mit dem Anstieg der Corona-Infektionszahlen in vielen Ländern wächst die Angst vor einem tieferen Einschnitt in das wirtschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...