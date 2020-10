In weniger als zwei Wochen werden die Amerikaner darüber abstimmen, wer Präsident sein wird. Wird der Gewinner Donald Trump oder Joe Biden sein? Schauen wir uns doch mal drei der beliebtesten Aktien auf der Trading-Plattform Robinhood an, die besonders wahrscheinlich in die Höhe schnellen werden, sollte Joe Biden siegen. Welche Gemeinsamkeit haben alle drei? 1. Canopy Growth Canopy Growth (WKN: A140QA) ist nach Marktkapitalisierung die größte Marihuana-Aktie auf dem Markt. Die Aktien sind im Jahr ...

