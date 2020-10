DJ Maas fordert Neubeginn in transatlantischen Beziehungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA ruft Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zu einem Neuanfang in den transatlantischen Beziehungen auf. "Nach vier schwierigen Jahren" sei die Zeit für einen Neuanfang gekommen - "denn die Profiteure unserer Differenzen sitzen in Peking und Moskau, aber auch in Teheran und Pjöngjang", schrieb Maas in einem Beitrag für die Welt am Sonntag. Die Bundesregierung werde schnell nach der Wahl mit Vorschlägen auf Washington zugehen - als Beitrag zu einer neuen, transatlantischen Agenda.

"Wir brauchen ein neues gemeinsames Verständnis über die globalen 'Spielregeln', die in den letzten Jahren von diversen Seiten verletzt wurden", so Maas. Das betreffe eine abgestimmte Sanktionspolitik genauso wie eine gemeinsame Haltung gegenüber China und in der Welthandelsorganisation WTO, oder das abgestimmte Vorgehen auf dem Westbalkan.

Zu den neuen Beziehungen gehöre aber auch, dass die Europäer "die Krisen vor unserer Haustür notfalls auch alleine bewältigen", so der Bundesaußenminister. Das Ziel laute "europäische Souveränität."

