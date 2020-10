Hamburg (ots) - "Kultur trotz Corona - Wie viel können wir uns noch leisten?" fragen die Kulturredaktionen des Norddeutschen Rundfunks diese Woche im Fernsehen, im Radio und Online. Nach der Sommerpause hatten Theater, Kinos und Museen auf Erholung gehofft. Doch die zweite Welle der Pandemie macht vielen einen Strich durch die Rechnung. Die Corona-Auflagen bringen Kultureinrichtungen wirtschaftlich in Bedrängnis, auch wenn es Fördergelder von Bund und Ländern gibt.Die Staatsministerin für Kultur Monika Grütters (CDU) stellt eine Milliarde Euro für einen "Neustart Kultur" zur Verfügung. Allerdings: "Wir wissen, dass wir auch mit einer Milliarde seitens des Bundes Not nur lindern, die Probleme nicht lösen können", so Grütters gegenüber dem NDR. Und wenn die Regeln angesichts der Pandemieentwicklung noch weiter verschärft werden müssen, reiche diese Unterstützung nicht aus. "Wenn dieser Neustart tatsächlich in einer Sackgasse landen sollte, weil wir wieder mehr dicht machen müssen, dann brauchen wir anders strukturierte Hilfen und zwar in großem Maßstab", sagt die Kulturstaatsministerin im "Kulturjournal" im NDR Fernsehen (Montag, 26. Oktober 2020, ab 22.45 Uhr).Gleichwohl ist Grütters um Optimismus bemüht: "Ich stimme im Moment keinen Abgesang auf die Kultur an. Das ist ein Milieu, das so widerständig und zäh sich allen Anfechtungen widersetzt hat. Wir haben mit der reichen Kulturlandschaft in Deutschland zwei Weltkriege überstanden, denn der ganze Reichtum kommt ja aus einer Zeit, die Jahrhunderte zurückliegt. Mir ist nicht angst darum, dass wir auch diese Krise überstehen werden."Die Kulturredaktionen des NDR berichten in dieser Woche über Schwierigkeiten und Perspektiven in der norddeutschen Szene. Das "Kulturjournal" im NDR Fernsehen fragt am Montag, 26. Oktober, wie es den Theatern und Konzertveranstaltern geht. Wie sich die Situation der Veranstalter und Künstler in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Krise darstellt, beleuchten das "Nordmagazin" des NDR Fernsehens und NDR 1 Radio MV am 27. Oktober 2020. NDR Info und NDR Kultur diskutieren in der Woche ab dem 26. Oktober in ihren Programmen täglich Risiken und Chancen des Neustarts in der Kultur. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist am Dienstag, 27. Oktober, in der Hörfunksendung "NDR Kultur kontrovers" zu Gast.25. Oktober 2020 /FJPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040 / 4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4743898