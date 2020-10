Die Baumnussproduktion in Australien ist in den letzten Jahren gestiegen und die Aussichten gehen auf eine fortgesetzte rasche Expansion der Produktion für einige Jahre, gefolgt von den einheimischen Macadamianüssen und Walnüssen. Bildquelle: Shutterstock.com Der Auslandslandwirtschaftsdienst (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums in Canberra sagte vorher, dass die...

Den vollständigen Artikel lesen ...