Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie haben der Vorstand sowie die Geschäftsführung des Bund Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer (BDC) e. V. entschieden, die diesjährige Jahrestagung und Mitgliederversammlung am 10. und 11. Dezember 2020 in Berlin abzusagen. Foto © BDC "Wir bedauern diesen Schritt sehr, sehen uns jedoch in der Verantwortung, unsere...

