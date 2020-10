Zahlen belegen: In Deutschland werden weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Der Inlandsabsatz sank 2019 gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent. Die Frage nach den Gründen wird ganz unterschiedlich beantwortet. Bildquelle: Shutterstock.com Zwischen 2018 und 2019 sank die Menge an Pflanzenschutzmitteln, die an Landwirtschaft und Gartenbau in Deutschland verkauft wurde, um 6,7 Prozent....

