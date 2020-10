Berlin (ots) - Bis Ende November sollten Autofahrer die Chance nutzen, ihre Versicherungspolice mit anderen Anbietern zu vergleichen und zu wechseln. Das empfiehlt Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen im rbb-Fernsehen. Ein Sparpotential von 150 Euro ist durchaus realistisch, zeigt eine Stichprobe des rbb-Verbrauchermagazins "SUPER.MARKT". Das sei kein Einzelfall, so Tenhagen. Es lohne sich, im Internet Vergleichsportale zu nutzen oder telefonisch Anbieter anzusprechen. Die Suche nach einer neuen Versicherung solle jeder aktiv angehen. Treue zahle sich nicht aus.Neu ist, dass einige Versicherer anbieten, zu wenig gefahrene Kilometer nachträglich zu vergüten. Aufgrund der Coronakrise würden viele Autofahrer in diesem Jahr unter ihrer geschätzten Kilometerangabe bleiben, weil sie in Kurzarbeit oder im Homeoffice waren. Dadurch gab es auch weniger Unfälle. Manche Versicherer senken rückwirkend den Tarif für das gesamte Jahr 2019, andere nur ab dem Meldedatum.Für die Zukunft empfiehlt Hermann-Josef Tenhagen, die geplante Kilometerzahl eher minimal anzugeben, nachmelden könne man diese jederzeit. Sparpotential gibt es auch, wenn man einige Kategorien innerhalb der Policen anpasst, zum Beispiel bei der Selbstbeteiligung. "Eine Selbstbeteiligung von 150,- Euro gehört zu einer Teil-Kasko heute standardmäßig dazu, und das macht die Versicherung deutlich billiger", so Tenhagen gegenüber "SUPER.MARKT".Achtung: Kfz-Versicherungen verlängern sich automatisch, der Wechsel muss bis zum 30. November 2020 schriftlich eingereicht werden, am 30. November ist es in der Regel zu spät. Einige Versicherer akzeptieren auch die Kündigung per E-Mail oder sogar schon mittels einer WhatsApp-Nachricht. Die Kündigung sollte den Grund enthalten und alle bedeutsamen Daten, wie Kennzeichen und Versicherungsnummer.Weitere Informationen dazu im rbb-Verbrauchermagazin "SUPER.MARKT" am 26.10.2020, 20:15 Uhr rbb-Fernsehen. (ohne Sperrfrist - bei Nennung mit Sendehinweis Montag)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTTel.: 030 - 97993 - 22777Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4744005