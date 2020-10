Zürich (awp) - Die Schweizer Uhrenindustrie leidet schwer unter den Folgen der Coronapandemie. Und für viele in der Branche tätige Manager ist noch kein Ende der Krise in Sicht. Obwohl die Online-Kanäle an Wichtigkeit gewinnen, investieren die Firmen weiterhin auch Geld ins traditionelle Verkaufsnetz. Im letzten Jahr hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...