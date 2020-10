DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EZB - Je schwerer die Krise, desto größer sind die Erwartungen an Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Donnerstag wird Lagarde mit ihren Kollegen im EZB-Rat über weitere Geldspritzen beraten, die Europas Wirtschaft am Leben erhalten sollen. Experten spekulieren, dass das Notfallprogramm der EZB, das bisher schon Anleihekäufe von 1,35 Billionen Euro umfasst, erweitert werden muss. "Wir erwarten, dass die EZB vielleicht schon im Dezember eine Aufstockung ihres Kaufprogramms beschließt", sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Viele Experten erwarten in dieser Woche ein deutliches Signal in diese Richtung. Die Spannungen im Rat könnten dadurch wieder zunehmen. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann etwa warnte vor Kurzem, das Notfallprogramm dürfe nicht zur Dauereinrichtung werden. (Handelsblatt)

NORMEN - Verbraucher kennen das kleine CE-Logo, das auf zahlreichen Produkten prangt. Damit drückt der Hersteller aus, dass seine Ware EU-Standards entspricht. Doch wie genau diese technischen Vorgaben aussehen, legen nicht die EU-Kommission oder das Europaparlament fest, sondern drei europäische Normungsgremien - in Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen wie dem Deutschen Institut für Normung (DIN) in Berlin. In den Fachgruppen, die solche Standards entwickeln, geben Experten aus der Industrie den Ton an. Aber zuletzt hat die EU-Kommission eine wichtigere Rolle für sich beansprucht, sehr zum Ärger der Wirtschaftsvertreter. Jetzt schaltet sich die Bundesregierung in diesen Machtkampf ein - auf Seiten der Wirtschaft, wie aus einem Arbeitspapier hervorgeht, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Der Ausgang dieses Ringens wird darüber entscheiden, wie künftig in Europa Standards für Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Produkten entstehen. (SZ)

CDU-PARTEITAG - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat sich dafür ausgesprochen, den für 4. Dezember geplanten Wahlparteitag im Zweifel zu verschieben. In der Pandemie-Zeit gebe es nur den Maßstab, die Gefahr einer Infizierung möglichst gering zu halten, sagte die Bundeslandwirtschaftsministerin. Bei einem Parteitag mit 1000 Delegierten im Dezember sehe sie das nicht. Selbst bei einer Aufteilung des Parteitags auf mehrere Orte steige das Risiko. "Und wenn ein Ort wegen nicht absehbar gestiegener Infektionszahlen kurzfristig ausfallen muss, dann ist eine rechtssichere Wahl gefährdet." (Funke Mediengruppe)

CDU-PARTEITAG - Annegret Kramp-Karrenbauer wird den CDU-Führungsgremien am Montag eine Verschiebung des Bundesparteitag vorschlagen. Falls eine weiter kritische Infektionslage einen "Präsensparteitag" auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht zulässt, soll ein Digitalparteitag stattfinden. Die Wahl eines neuen Parteivorstandes und eines neuen Bundesvorstandes wird in diesem Fall anschließend per Briefwahl erfolgen. Dies erfuhr Welt aus Parteikreisen. (Welt)

CORONA - Nach dem Lockdown im März muss der Staat über den Winter wohl ein zweites Mal die Wirtschaft mit großzügigen Hilfen über Wasser halten. Doch wie viel Spielraum hat der Staat überhaupt noch? Was kann er aus bisherigen Fehlern lernen? Und welche Instrumente hat er noch im Köcher? Fest steht: Die Bundesregierung hätte 70 Milliarden Euro übrig, die sie für neue Hilfsprogramme ausgeben könnte, ohne neue Schulden aufnehmen zu müssen. Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, hält es für "enorm wichtig", Schulen und Kitas offen zu halten, damit Arbeitnehmer nicht wieder wegen Kinderbetreuung ausfallen. (Handelsblatt)

BINNENMARKT - Weitere Verschärfungen der Fahrverbote in Österreich haben die Industrieverbände Italiens und Deutschlands zu einer gemeinsamen Initiative veranlasst. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und Confindustria appellieren gemeinsam an ihre Regierungen, trotz der Coronakrise den Brennerkorridor als wesentliche Transportachse über die Alpen offen zu halten und nicht wieder zu beschränken. Auch die EU-Kommission soll handeln. "Angesichts der erneuten Ausbreitung der Corona-Pandemie in Europa muss alles Notwendige getan werden, um die Gesundheit der Bürger Europas zu schützen und den freien Warenverkehr aufrechtzuerhalten", heißt es in dem Appell, der an diesem Montag von beiden Verbänden unterzeichnet werden soll. Er liegt dem Handelsblatt vor. (Handelsblatt)

