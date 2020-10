Der starke Freitagshandel kann als Ausdehnung der Donnerstagserholung gewertet werden. Immerhin prallte der DAX hierbei dynamisch vom Septembertief ab. Doch wie hoch trägt uns dieses Momentum? Kurze Skizzierung des Freitags Kurze Zeit nach der Eröffnung konnte der DAX am Freitag seinen Abwärtstrend brechen, der ihn ab dem Montagshoch deckelte: Bruch Abwärtstrend im DAX am Freitag Dieser Bruch setzte Momentum frei und ließ den Index direkt in die ...

