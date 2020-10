FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE VERLUSTE - Nach der Stabilisierung zum Wochenausklang zeichnen sich am Montag im Dax wieder Verluste ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent tiefer auf 12 452 Punkte. Der Dax fällt damit erneut auf seine exponentielle 200-Tage-Linie zu, die aktuell knapp über 12 400 Punkten liegt. In der Vorwoche war er mit 12 345 Punkten bereits kurzzeitig darunter gerutscht, konnte sie letztlich aber verteidigen. Angesichts weiter steigender Infektionszahlen sprach Marktstratege Stephen Innes von Axi Trader vom "Covid-19-Blues am Montagmorgen". Zudem sorgten die immer näher rückende US-Präsidentschaftswahl und das leidige Thema US-Konjunkturpaket für Verunsicherung.

USA: - WENIG BEWEGUNG - Das anhaltende Hickhack um ein neues Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Corona-Krise hat die US-Anleger zur Vorsicht bewogen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Freitag nach einem zähen Handelsverlauf nur wenig verändert. Im Blick standen zudem eine Reihe gemischt ausgefallener Unternehmensberichte zum abgelaufenen Quartal. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,10 Prozent auf 28 335,57 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies einen Verlust von 0,95 Prozent.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Montag etwas schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent tiefer. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte zuletzt 0,93 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ruhte der Handel wegen eines Feiertags. Die Corona-Lage sorgt weltweit weiterhin für Zurückhaltung bei den Anlegern.



DAX 12645,75 0,82%

XDAX 12657,81 0,56%

EuroSTOXX 50 3198,86 0,87%

Stoxx50 2867,39 0,62%



DJIA 28335,57 -0,1%

S&P 500 3465,39 0,34%

NASDAQ 100 11692,57 0,25%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 175,62 +0,11%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1833 -0,23%

USD/Yen 104,8730 0,14%

Euro/Yen 124,0945 -0,09%°



ROHÖL:





Brent 40,89 -0,88 USD WTI 38,97 -0,88 USD°

/jha/