München (ots) -- Leistungsfähige 5G-Mobilfunkverträge ab 20 Euro Durchschnitt/Monat- Einstieg für Prepaid-Nutzer schon ab knapp 3 Euro im Monat zusätzlich- Service für Kunden: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im digitalen Kundenkonto Für 21 Prozent der Verbraucher ist 5G ein entscheidendes Kaufkriterium bei ihrem nächsten Smartphone bzw. Mobilfunkvertrag. Das ergab eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24.* 5G folgt auf den bislang schnellsten Übertragungsstandards LTE / 4G und ermöglicht erstmals eine Datenübertragung nahezu in Echtzeit."Mit 5G surfen Verbraucher so schnell wie nie zuvor im Mobilfunknetz", sagt Dr. Markus Schramm, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Noch kommt der neue Übertragungsstandard nicht überall in Deutschland an, zuletzt gab es jedoch große Fortschritte bei der Netzabdeckung.Verbraucher erhalten 5G-fähige Mobilfunkverträge ab 20 Euro Durchschnittspreis pro MonatVerbraucher, die im 5G-Netz surfen wollen, benötigen einen entsprechenden Vertrag und ein Mobiltelefon, das diesen Standard unterstützt. Einen leistungsfähigen 5G-fähigen Vertrag gibt es ab 20 Euro Durchschnittspreis pro Monat. Alternativ ist der 5G-Einstieg für Prepaid-Kunden bei der Telekom oder Vodafone über eine kostenpflichtige 5G-Zusatzoption schon ab ca. drei Euro im Monat möglich.Bei den Smartphones nimmt die 5G-Fähigkeit langsam zu (https://handytarife.check24.de/ratgeber/5g-netz-was-es-nuetzt-und-welche-handys-es-koennen?tid2=vergleicherlp). Inzwischen haben alle großen Hersteller entsprechende Endgeräte auf den Markt gebracht, zuletzt zog Apple mit der iPhone 12 Serie (https://handyvertrag.check24.de/handy-uebersicht?hwprop_model=Apple&tid2=vergleicherlp) nach. Im CHECK24 Mobilfunkvergleich sind alle 5G-fähigen Tarife und Handys gekennzeichnet. Außerdem finden Verbraucher alle 5G-Tarife mit einem eigenen Filter."5G trifft bei Mobilfunkkunden auf großes Interesse", sagt Dr. Markus Schramm. "Das haben die Anbieter inzwischen erkannt und bringen immer mehr 5G-fähige Tarife und Smartphones auf den Markt. Bereits jetzt können wir unseren Kunden eine große Auswahl an Mobilfunktarifen und passenden Handys bieten."Service für Kunden: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 KundenkontoUm den Abschluss eines neuen Handyvertrags zu erleichtern, können Verbraucher bestehende Verträge jederzeit einfach und kostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice (https://handyvertrag.check24.de/kuendigen) kündigen. CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kunden jederzeit im digitalen Kundenkonto.*Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.062 Personen zwischen dem 14.10. und 16.10.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.