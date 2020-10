Köln (ots) - Der irische Spielwarenhändler begeistert ab dem 30. Oktober mit seinem riesigen Sortiment im Bereich Spielwaren, Outdoor- und Babyartikeln zu immer günstigen Preisen seine kleinen und großen Kunden.Bald ist es endlich soweit und der Spielwarenhändler Smyths Toys Superstores öffnet eine Filiale in Neckarsulm in der Rötelstrasse 35 und ist damit 69x in Deutschland vertreten. Die Spielwarenkette wurde vor mehr als dreißig Jahren in Irland von den Smyth Brüdern gegründet und nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und seit Mai 2018 auch in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren, Outdoor- und Babyartikeln ein. Ab dem 30. Oktober wird Smyths Toys Superstores mit einer Filiale auch in Neckarsulm vertreten sein. Die neue Filiale eröffnet in der Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm.Auf einer Verkaufsfläche von fast 2.000 Quadratmetern erwartet die Kunden ein breit gefächertes Angebot bekannter Herstellermarken aus den Bereichen der klassischen Spielwaren, sowie Multimedia-, Outdoor-, Baby- und Sportartikeln. Von der Puppe über die Spielekonsole bis hin zum Trampolin hat Smyths Toys alles zu bieten, was das junge und junggebliebene Spielkind-Herz höherschlagen lässt."Smyths Toys wird auch hierzulande mit seinem breiten Sortiment, attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis, hohen Servicestandards und nicht zuletzt dank unserer kompetenten und engagierten Mitarbeiter, die Erfolgsgeschichte des Spielwarenhändlers in Neckarsulm fortschreiben", zeigt sich der zuständige Verkaufsleiter überzeugt."Nach den letzten intensiven Wochen, ist nun alles für die große Neueröffnung am 30. Oktober vorbereitet und wir alle freuen uns riesig auf den Moment, die ersten Kunden in unserer neuen Filiale begrüßen zu dürfen.", ergänzt die Marktleiterin erwartungsfroh.Vorbeischauen lohnt sich bei der neuen Filiale von Europas größtem Spielwarenhändler.Über Smyths ToysDas vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com (http://www.smythstoys.com)PRESSEKONTAKT FÜR DIE SMYTHS TOYS EU HQ LTD.Smyths Toys Deutschland GmbH & Co. KGPublic RelationsKöhlstrasse 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 420E-Mail: presse@smythstoys.comOriginal-Content von: Smyths Toys GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17620/4744033