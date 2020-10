Die SAP SE (ISIN: DE0007164600) lieferte heute Morgen - in einer sowieso schon übersensiblen Stimmungslage - einen neuen Tiefschlag: Gewinnwarnung auf hohem Niveau, aber wie soll man auch mit Reisesoftware und bei generell zurückhaltenden Kunden insbesondere bei Großprojekten/Neustarts von Projekten auch unbeschadet durch eine Ausnahmezeitzeit kommen? Nicht so schlimm, aber die Minus 8% der Aktie im Vorhandel, mit Minus 13% im Handel zeigen die gesamte Nervösität der Anleger in Anbetracht eines Lock-down in Irland, lokalen Lock-Downs in Italien und Frankreich, Notstand in Spanien, Dänische Grenzschließung ...

