Rekordhohe Neuinfektionszahlen in den USA und Europa, die laufende Q3-Ergebnissaison und die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl, sorgen zum Wochenauftakt für kräftigere Ausschläge an den Aktienmärkten. In Frankfurt wird der DAX aktuell rund 1,9 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag berechnet und damit knapp unterhalb der Marke bei 12.400 Punkten. Als zusätzlich belastend wirken sich die überraschend schwachen Geschäftszahlen des Softwareriesen SAP aus, dessen Aktien vorbörslich um 13 Prozent ...

