2..2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) startet heute mit dem Angebot einer mit 5,5% verzinsten Unternehmensanleihe zur Finanzierung des Strategieschwenks hin zu einem Bestandshalter plus "Objektaufwertung". Gerade während der Aktienmarkt derzeit unter vielen Unbekannten leidet eine mögliche Alternative. Jedoch wird der Handel in der Anleihe erfahrungsgemäß relativ geringes Volumen nach der Emission aufweisen, so dass im Zweifelsfalle ein Halten bis zum Ende der Laufzeit 2025 einkalkuliert werden sollte. Natürlich haben Mittelstandsanleihen in der Vergangenheit durchaus häufiger zu bösen ...

