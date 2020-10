DJ Tschentscher: Corona-Infektionszahlen müssen Plateuphase erreichen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat an die Menschen in Deutschland appelliert, sich an die vereinbarten Corona-Regeln zu halten, um die Dynamik der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu dämpfen und so die mögliche Einführung schärferer Maßnahmen zu verhindern. "Wir haben leider in den letzten Wochen wirklich eine sehr starke Dynamik gehabt, und das muss schon zum Stillstand kommen", sagte Tschentscher im ARD-Morgenmagazin.

Deswegen sei es gut, dass jetzt viele Maßnahmen ergriffen worden seien, wie zum Beispiel die Sperrstunde in der Gastronomie, die sicher eine wichtige Rolle spiele. "Aber es muss sich halt auswirken", forderte Tschentscher. "Wir müssen schon dazu kommen, dass alle sich an diese Regeln halten, denn dann kommen wir durch", betonte der SPD-Politiker. "Wir müssen in eine stabile, in eine Plateauphase kommen mit den Infektionen." Ob sich ein erneuter Lockdown verhindern lasse, hänge "jetzt ab von den Zahlen in den nächsten Wochen".

