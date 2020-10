Echtzeitkommunikation mit mehreren Netzwerkgeräten kommen sind sowohl in der Automobilbranche als auch in der Industrie zunehmend im Einatz. Diese Sparten werden ganz besonders von fortschrittlichen Ethernet-Technologien mit Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich profitieren. Während im Consumer-Sektor kurzzeitige Verzögerungen bei Übertragungen - zum Beispiel beim Videostreaming - tolerierbar sind, sind diese in Produktionslinien und Autos nicht akzeptabel. Die wichtigsten Aspekte für diese Systeme sind Latenz und Jitter oder Schwankungen in der Latenz der Steuerdaten und über das Netzwerk. ...

