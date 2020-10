Chinas Außenministerium kündigte am Montag an, es werde Sanktionen gegen die an den Waffenverkäufen an Taiwan beteiligten US-Einrichtungen verhängen. Lockheed Martin, Boeing Defence und Raytheon werden sanktioniert, sagte das Ministerium. Zuvor hatte das US-Außenministerium am vergangenen Mittwoch bekannt gegeben, dass es den Verkauf von 135 Präzisions-Landangriffsraketen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...