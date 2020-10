DJ Bestürzte Reaktionen auf Tod Thomas Oppermanns

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Spitzenpolitiker aus allen Parteien haben mit Entsetzen auf den überraschenden Tod des Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) reagiert. "Ich bin bestürzt und traurig über den viel zu frühen Tod Thomas Oppermanns", schrieb Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Erklärung, die Regierungssprecher Steffen Seibert über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete. Sie habe Oppermann "über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner" in großen Koalitionen geschätzt. "Als Vizepräsident des Deutschen Bundestags hat er sich in turbulenter Zeit um unser Parlament verdient gemacht", so Merkel.

"Der Tod von Thomas Oppermann ist ein Schock für uns alle", twitterte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Deutschland verliere einen versierten Politiker, der Bundestag einen herausragenden Vizepräsidenten und die SPD einen leidenschaftlichen und kämpferischen Genossen. "Wir alle verlieren einen Freund - und sind traurig", betonte der Finanzminister. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte, Oppermanns beherzte und zupackende Art habe ihn "zu einem außergewöhnlichen Politiker" gemacht. "Ein schwerer Schock für uns alle", twitterte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans.

"Der plötzliche Tod von Thomas Oppermann ist ein Schock", erklärte auch CSU-Chef Markus Söder. "Es bestürzt uns alle." Oppermann sei ein großer und engagierter Demokrat gewesen. "Der plötzliche Tod von Thomas Oppermann erschüttert uns", twitterte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. In vielen Runden habe man sich mit ihm in der Sache auseinandergesetzt und diskutiert. "Er war dabei immer ein überzeugter Demokrat und aufrechter Sozialdemokrat", hob auch Kramp-Karrenbauer hervor. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) zeigte sich "fassungslos". Die gesamte Fraktion trauere um einen leidenschaftlichen und kämpferischen Demokraten.

Auch die Opposition würdigte Oppermann. "Deine humorvolle, unprätentiöse, einfach feine Art wird uns sehr fehlen", twitterte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock. "Thomas Oppermann war ein aufrechter Sozialdemokrat, engagiert für seine Sache und in Ton und Umgang fair", erklärte die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch nannte Oppermann einen "feinen Menschen - verlässlich und mit Herzblut bei der Sache". Als Fraktionsvorsitzende hätten beide bei allen Differenzen solide zusammengearbeitet.

