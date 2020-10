Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer scheinen sich mittlerweile etwas an die hohen Neuinfektionszahlen gewöhnt zu haben, so die Analysten der Helaba.Die Sorgen vor weiteren Lockdowns würden aber groß bleiben. Für etwas Entspannung dürfte am Freitag hingegen die Meldung gesorgt haben, dass in den USA das Medikament Remdesivir zur Behandlung gegen COVID-19 von der Arzneimittelbehörde freigegeben worden sei. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei nach anfänglichen Gewinnen schwächer aus dem Handel gegangen, zeige sich zu Beginn der neuen Woche aber robust. Die 10-Spreads italienischer Papiere gegenüber Bunds hätten sich zum Wochenschluss leicht eingeengt und lägen aktuell bei 133 Basispunkten. In Spanien und Portugal lägen die Renditedifferenzen bei 79 bzw. 76 Basispunkten. Heute bleibe es am Primärmarkt ruhig. Morgen stünden in Italien eine CTZ sowie ein Linker auf dem Programm. ...

