Zürich (ots) - Die Corona-Krise spitzt sich zu. Das Gastgewerbe steht vor dem Kollaps. Die Politik muss jetzt handeln. Anlässlich einer Medienkonferenz informieren wir Sie, wie schlimm es um unsere Branche steht und welche Forderungen wir stellen:Dienstag, 27. Oktober 2020, um 9.30 UhrTerrasse in ZürichNachstehende Vertreter schlagen an der Medienkonferenz Alarm für die Branche und stellen politische Forderungen:- Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse,- Maurus Ebneter, Präsident Wirteverband Basel-Stadt- Urs Pfäffli, Präsident Gastro Zürich-City- André Roduit, Präsident GastroValais- Esther Friedli, Nationalrätin SVP und Gastwirtin Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und danken Ihnen für Ihre Anmeldung bis heute Nachmittag, um 16 Uhr, an: communication@gastrosuisse.chPressekontakt:GastroSuissePatrik Hasler-OlbrychLeiter KommunikationTel. 044 377 53 53communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100858081