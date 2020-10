Stuttgart (ots) - Sophia Loren ist seit einer gefühlten Ewigkeit im Filmgeschäft und hat doch nichts von ihrem Enthusiasmus für neue Projekte eingebüßt. Ab 13. November ist sie in der Netflix-Produktion Du hast das Leben vor dir zu sehen. Im Interview mit dem Magazin Reader's Digest spricht die Schauspielerin über ihre neueste Rolle und über ihr Leben, das in einfachen Verhältnissen begann. "Damals waren alle arm. Das war die Zeit des Krieges", sagt Loren. "Meine schönste Kindheitserinnerung ist, wenn ich ein Stück Brot zu essen bekam."In den späten 1950er-Jahren ging Sophia Loren nach Hollywood und wurde mit Filmen wie Hausboot oder El Cid zum Star, für ihre Rolle im Weltkriegsdrama Und dennoch leben sie erhielt die Italienerin 1961 den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Die Schauspielerei will die inzwischen 86-Jährige keinesfalls an den Nagel hängen. "Als mir mein Sohn Edoardo das Drehbuch von Du hast das Leben vor dir brachte, war ich sofort angetan. Solche Rollen sind rar für Schauspielerinnen meines Alters", erklärt sie in der aktuellen Ausgabe von Reader's Digest.Für Informationen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Die November-Ausgabe von Reader's Digest ist ab 26. Oktober an zentralen Kiosken erhältlich.Weitere Themen in dieser Ausgabe: Diabetes vorbeugen und behandeln / Ratgeber: Die besten Tipps für Sparer / Gesund & lecker: Nüsse / Quiz: Science Fiction / Reise: TaiwanPressemitteilungen und Downloads finden Sie unter readersdigest-verlag.com/de/presse (https://readersdigest-verlag.com/de/presse)Pressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Original-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32522/4744178