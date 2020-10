BERLIN, 26. Oktober (WNM/World Health Summit) - Am Sonntag ist der 12. World Health Summit offiziell eröffnet worden - wegen Covid-19 als rein digitales Format. Alle Sessions finden ausschließlich online statt. Bei der Eröffnungsveranstaltung forderte UN-Generalsekretär António Guterres weltweite Solidarität: "Industrieländer müssen Gesundheitssysteme in Ländern mit knappen Ressourcen unterstützen". Die Welt sei nicht vorbereitet gewesen, das sei eine harte Lektion, so Guterres: "Die Covid-19 Pandemie ...

