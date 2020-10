FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Fußball Liga will bei der Suche nach einem Nachfolger von Christian Seifert einen "umfassenden Prozess" starten. Der DFL-Boss hat am Montag bekanntgegeben, dass er seinen zum 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. "Ich bin davon überzeugt, dass Christian Seifert der DFL bis zum Ende der Vertragslaufzeit weiterhin mit vollem Einsatz zur Verfügung stehen wird", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Peters in einer Mitteilung. "Der Aufsichtsrat wird die Neubesetzung ohne Zeitdruck professionell angehen und hierzu einen umfassenden Prozess aufsetzen."

Der Wechsel an der Spitze der Dachorganisation des deutschen Profifußballs bedeute ein Einschnitt, so Peters: "Christian Seifert hat in mehr als 15 Jahren herausragende Arbeit geleistet und damit wesentlich zum Erfolg von Bundesliga und 2. Bundesliga beigetragen."