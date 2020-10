Stuttgart (ots) - Reportage "Querdenker, Corona-Leugner, Wutbürger - woher kommt der Frust im Südwesten?" am Mittwoch, 28. Oktober 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek, auf YoutubeDie "Querdenker"-Demonstrationen mobilisieren tausende Bürgerinnen und Bürger aus allen Gesellschaftsschichten und Milieus, die sich sonst eher nicht begegnen würden. Sie alle vereint der Frust über die Corona-Maßnahmen und die Wut auf die Regierungen und Eliten, die sie verordnen. Woher kommen diese extremen Gefühle ausgerechnet im reichen Südwesten? Weshalb spielen sie in den klassischen und sozialen Medien eine so große Rolle? SWR Reporter Kolja Schwartz geht auf die Suche nach Antworten in der Reportage "Querdenker, Corona-Leugner, Wutbürger - woher kommt der Frust im Südwesten?" am Mittwoch, 28. Oktober 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek (http://www.ARDmediathek.de/swr) und auf dem SWR-Doku-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCK6jlnWA8t-XgUxwZJJHkQA).Widerstand gegen Corona-MaßnahmenDie "Querdenker"-Bewegung fordert die Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen und behauptet, die Grundrechte seien ausgehebelt. SWR Reporter Kolja Schwartz spricht mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedener Querdenker-Demonstrationen über ihre Meinung und ihre Beweggründe. Außerdem besucht der SWR Reporter Betroffene, die die Auswirkungen des Covid-19-Virus erlebt haben und die Demonstrationen nicht nachvollziehen können. Expertinnen und Experten ordnen die Vorwürfe der Querdenker-Bewegung sowie die Ängste rund um die Corona-Pandemie ein. Die Reportage nähert sich dem Phänomen "Bürgerfrust" aus verschiedenen Perspektiven an.Die Sendung ist am Tag der Ausstrahlung ab 18 Uhr für ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen unter www.ARDmediathek.de/SWR (http://www.ARDmediathek.de/SWR)Außerdem auf dem SWR-Doku-Youtube-Kanal.Fotos bei www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Akkreditierte Journalist*innen finden den Film ab Montag, 26. Oktober 2020, 18 Uhr im SWR Vorführraum unter presseportal.swr.de.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/querdenker-dokumentationPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4744349