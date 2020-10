Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zweite Corona-Infektionswelle lässt auch die Nervosität im EZB-Tower steigen, so die Analysten der Helaba.Auf dem Spiel stehe aus Sicht der Währungshüter die konjunkturelle Erholung im Euroraum. Äußerungen von Christine Lagarde würden darauf hindeuten, dass die bereits sehr umfangreichen Konjunkturhilfen noch ausgeweitet werden könnten. Der Hinweis, dass die EZB den Herbst über die Entwicklung beobachten werde, weise allerdings darauf hin, dass bei der jetzt anstehenden Sitzung des EZB-Rats noch nicht gehandelt, vermutlich aber bereits verbale Vorarbeit geleistet werde. In der Dezember-Sitzung würden zudem die neuen Wachstums- und Inflationsprognosen vorgestellt. Mit Hilfe der neuen Schätzwerte könnte die EZB ihre Entscheidung besser untermauern. Die Entwicklung an den Kapitalmärkten spreche ebenfalls gegen schnelle geldpolitische Aktionen. Die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen würden sich insgesamt stabil zeigen. ...

