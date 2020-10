Seat entwickelt eine Serienversion des rein elektrischen Concept Cars Cupra Tavascan. Das deutete der neue Markenchef Wayne Griffiths in einem Interview an, in dem er das vollelektrische SUV-Coupé als "unser Traumauto" bezeichnet. Zusätzlich erwägt Seat ein kleines Elektroauto auf MEB-Basis. Griffiths ist seit drei Wochen neuer Vorstandschef von Seat, parallel ist der 54-Jährige weiter auf seinen ...

