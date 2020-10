FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.10.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES MCCARTHY & STONE TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERW.') - PT 115 (70) P. - BERENBERG RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 6200 (5700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 135 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES LSE PRICE TARGET TO 9240 (9030) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1620 (1610) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 45 (70) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 280 (310) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 600 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SYNTHOMER TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 450 (242) PENCE - MS CUTS BEAZLEY PLC TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - PT 350 (550) PENCE - RPT/RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES MCCARTHY & STONE TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 115 (55) PENCE - UBS RAISES PEARSON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 650 (545) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

