New York (ots/PRNewswire) - Das führende Technologieunternehmen verzeichnet für 2020 einen Anstieg seiner Bewertung um 42 % auf über 450 Mio. USDRokt, der weltweit führende Anbieter von E-Commerce-Technologie, hat heute eine Investition in Höhe von 80 Mio. USD bekannt gegeben. Das Kapital wird dazu beitragen, die Forschung und Entwicklung zu beschleunigen und die Erweiterung seines Kundenstamms auf neue Branchen und Regionen zu unterstützen. Rokt setzt sich dafür ein, den E-Commerce intelligenter, schneller und besser zu gestalten.Die Finanzierungsrunde wurde von Rokts größtem institutionellen Aktionär TDM Growth Partnersgeleitet und von anderen bestehenden Investoren wie Square Peg unterstützt. Allein in diesem Jahr ist die Bewertung von Rokt um 42 % auf über 450 Mio. USD gestiegen.Zwar hat die COVID-19-Pandemie die Grundfesten von Unternehmen und Start-ups gleichermaßen erschüttert, doch sie bringt auch eine starke Marktnachfrage nach E-Commerce und damit nach Rokt mit sich. Die Einschränkungen für physische Einkäufe in Geschäften und die sich rasant ändernden Konsumgewohnheiten haben Unternehmen aus allen Sektoren dazu veranlasst, ihre Digital-Transformation zu beschleunigen, und der E-Commerce nimmt einen immer größeren Platz im Alltag der Menschen ein."Angesichts der durch COVID entstandenen Herausforderungen in der Branche benötigen die Marken alternative Einnahmequellen und Akquisitionskanäle", erklärte der CEO Bruce Buchanan. "Rokt setzt sich weiterhin mit vollem Engagement dafür ein, den Hunderten an E-Commerce-Unternehmen, die sich auf unsere Technologie verlassen, einen Mehrwert zu bieten, um Spitzen- und Nettoergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen wird weiterhin Innovationen vorantreiben und Ergebnisse liefern, die der Markt dringend benötigt", so Bruce weiter. "Wir begrüßen die Investition und die strategische Beratung unserer Aktionäre und freuen uns darauf, weiterhin an unserem Ziel zu arbeiten.""Trotz der COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden Unsicherheit sind wir nach wie vor sehr überzeugt von den marktführenden Technologieunternehmen, und Rokt gehört auf alle Fälle dazu. Wir freuen uns, unsere Investition in Rokt zu erhöhen und unsere Zusammenarbeit mit Bruce und dem Unternehmen fortzusetzen", erklärte der TDM-Partner Tom Cowan.Die zusätzlichen Mittel bilden eine solide Grundlage für das weiterhin schnell wachsende Unternehmen. Rokt hat seine Finanzierungsrunde der Serie C mit 48 Mio. USD vor weniger als einem Jahr abgeschlossen. Jüngst hat das Unternehmen in die Verstärkung seines Führungsteams investiert und allein in den letzten 4 Monaten einen SVP für Marketing, einen neuen ChiefTechnology Officer sowie 3 weitere Führungskräfte eingestellt. Die Weltklasse-Technologie des Unternehmens wurde außerdem mit den MarTech Breakthrough Awards in der Kategorie Beste Verwendung von KI in MarTech ausgezeichnet.Weitere Informationen zu den Unternehmen finden Sie auf Rokt, TDM Growth Partners und Square Peg.INFORMATIONEN ZU ROKTRokt ist der weltweit führende Anbieter von E-Commerce-Technologie und unterstützt den Transaction Moment erstklassiger Unternehmen wie Expedia, Live Nation, Groupon, Staples, Lands 'End, Fanatics, GoDaddy, Vistaprint und HelloFresh. Das Ziel von Rokt: Den E-Commerce intelligenter, schneller und besser gestalten.Durch seine proprietäre Technologie ermöglicht es Rokt seinen E-Commerce-Kunden, ihr Markenengagement zu steigern und neue Einnahmen im Transaction Moment zu erzielen. So können sie sich von der Konkurrenz abheben und jedem Kunden eine herausragende, individuelle Erfahrung bieten.Das in Sydney gegründete Unternehmen ist heute in den USA, Kanada, im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Spanien, Australien, Neuseeland, Singapur und Japan tätig. Weitere Informationen finden Sie unter rokt.com.INFORMATIONEN ZU TDM. GROWTH PARTNERSTDM Growth Partners ist eine weltweit tätige Investmentfirma mit Niederlassungen in Sydney und New York.TDM investiert in schnell wachsende Unternehmen, die von leidenschaftlichen Managementteams geleitet werden. Unser einzigartiges und flexibles Mandat ermöglicht es uns, weltweit in öffentliche und private Unternehmen zu investieren.Die Arbeit von TDM ist auf Langfristigkeit und auf den Aufbau von Unternehmen ausgerichtet, auf die wir stolz sind. Unser Hauptaugenmerk liegt auf Investitionen und unser Portfolio umfasst nicht mehr als 15 Investitionen weltweit. TDM kann Kapital bis zu 150 Millionen USD pro Investition einsetzen. https://www.tdmgrowthpartners.com/INFORMATIONEN ZU SQUARE PEGSquare Peg ist eine Risikokapitalgesellschaft, die das Ziel hat, außergewöhnliche Firmengründer zu unterstützen. Das Unternehmen investiert in Technologieunternehmen in Australien, Israel und Südostasien mit Schwerpunkt auf Finanzierungsrunden der Serie A und B. Square Peg investiert aus seinem Fonds für 2018 in Höhe von 235 Mio. USD und verwaltet Kapitalzusagen in Höhe von 1 Mrd. USD.www.spc.vcLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1317767/Rokt_Logo_RGB_Black.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1317768/Rokt_team.jpgPressekontakt:Für weitere Informationen zu der Investition wenden Sie sich bitte anpress@rokt.com.Original-Content von: Rokt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131000/4744432