Zürich (awp) - Stabübergabe an der Spitze von Migrol: Der Tankstellenbetreiber der Migros-Gruppe ernennt Andreas Flütsch per Mai 2021 zum Chef. Er tritt damit die Nachfolge von Daniel Hofer an, der das Unternehmen seit 2003 führt, wie Migrol am Montag mitteilte.Flütsch startete seine berufliche Karriere gemäss Communiqué ...

Den vollständigen Artikel lesen ...