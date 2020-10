Heute wurde mit Spannung der ifo-Index erwartet. Auch hier drückt die steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen auf die Stimmung der Unternehmen in Deutschland. So sank der Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober von 93,2 auf 92,7 Punkte zurück. Das war der erste Abstieg nach fünf Anstiegen in Folge. Zuvor hatten zwar die von Reuters ...

