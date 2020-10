Einem Medienbericht zufolge will Facebook nach der US-Wahl die Verbreitung viraler Inhalte eingrenzen und früher als sonst hetzerische Beiträge unterbinden. Solche Notfallmaßnahmen wurden bisher nur in Ländern wie Sri Lanka und Myanmar eingesetzt. Facebook arbeitet an Möglichkeiten, um einer potenziell aufgeheizten Stimmung nach der US-Wahl entgegenzuwirken. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf interne Quellen. Im Rahmen der Maßnahmen könnte die Verbreitung viraler Inhalte begrenzt und hetzerische Posts früher als sonst üblich in ihrer Reichweite eingeschränkt werden. Laut dem Wall Street Journal sollen die Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...