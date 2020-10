In Nordamerika ist er so etwas wie eine Legende. Er ist der Gründer des wohl bekanntesten Börsenbriefs im amerikanischen Raum für Gold- und Silberaktien, Exploration Insights. In einem Gespräch mit dem Internetportal kitco.com gibt Brent Cook jetzt seine Favoriten im Goldsektor preis. Es sind zwei kleinere Werte, die es ihm besonders angetan haben.Anleger sollten immer das politische Risiko bei einem Investment mit berücksichtigen. "Wenn ein Unternehmen Probleme hat, auf das Projekt zu kommen, dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...