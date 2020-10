Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der SSA-Markt steht unter dem Einfluss der EU, so die Analysten der Helaba.Investoren würden mit Spannung auf die nächste Tranche warten, nachdem die ersten beiden Anleihen so gut gelaufen seien und auch am Sekundärmarkt für Furore sorgen würden. Die Renditen der zur SURE-Finanzierung emittierten EU-Anleihen seien kräftig gesunken und zu größeren Gewinnmitnahmen sei es bislang nicht gekommen. Das Interesse an Covered Bonds sei ebenfalls hoch, vor allem lange Laufzeiten würden gefragt und die Spreads würden sich tendenziell einengen. Am Primärmarkt seien nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst aber keine weiteren Papiere in der Pipeline. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...