Ein Blick auf den Kursverlauf in diesem Jahr zeigt einen intakten Aufwärtstrend beim Währungspaar Euro zum US-Dollar, dieser drückte das Paar von 1,0636 auf 1,2010 US-Dollar in der Spitze bis Ende August aufwärts. In diesem Bereich hatte sich anschließend eine volatile Konsolidierungsbewegung eingestellt, diese reichte zeitweise sogar unter den 50-Tage-Durchschnitt auf 1,1612 US-Dollar abwärts. Seit Ende September herrscht aber wieder eine kurzfristige Erholung bei EUR/USD, der markante Widerstandsbereich um 1,1872 US-Dollar verhinderte in den letzten Tagen jedoch einen nachhaltigen Anstieg darüber. Dieser Bereich muss aber für eine mittelfristige Signallage überwunden werden, anderenfalls könnte sich eine erweiterte Korrekturausdehnung einstellen. Ob eine entscheidende Weichenstellung aber noch vor dem Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl zustande kommt, müsste erst noch abgewartet werden, eine vorherige Überprüfung der Handelsoption kann aber nicht schaden.

Kampf um Signal

Zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...