Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Freitag engten sich die Spreads bei den Senior Financials wieder ein, was am Rückgang des ITRAXX für den Sektor auf zeitweise unter 70,5 abzulesen war, so die Analysten der Helaba.Für positive Stimmung und damit wieder rückläufige Risikoaversion unter den Marktteilnehmern hätten besser als erwartet ausgefallene Quartalsergebnisse von Barclays sowie der skandinavischen Nordea gesorgt. Ihre Rückstellungen für faule Kredite seien geringer ausgefallen als befürchtet. Insgesamt würden viele Banken aufgrund der ausgesetzten Dividenden über Überschusskapital verfügen und wollten schnellstmöglich wieder zu Dividendenausschüttungen zurückkehren. Nordea nehme sogar Buy-backs ins Visier. ...

