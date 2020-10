London (ots/PRNewswire) - "Aus dem Nichts kommen und etwas aus uns selbst machen - das ist an sich schon ikonisch" Cappadonna, Wu-Tang-Clan"Man muss es als eine Bewegung betrachten, als Teil der Kultur" Sir John HegartySeit ihrer Ankündigung im Sommer hat sich die Vorfreude auf den kommenden Dokumentarfilm des BAFTA-Preisträgers Antony Wonke über die schottische Whisky-Ikone Johnnie Walker verstärkt - und heute ist der offizielle Trailer eingetroffen.Die 60-Sekunden-Preview für The Man Who Walked Around the World - die am 12. November im Marken- und Dienstleistungsportfolio von Discovery weltweit Premiere feiert - umfasst Beiträge von Cappadonna vom Wu-Tang-Clan, der Schauspielerin und Aktivistin Sophia Bush, dem Rockmusiker Zakk Wylde, Sean Miyashiro von 88rising, der Werbelegende Sir John Hegarty und vielen anderen.Nach seiner Darstellung des weltgrößten Sportstars in "Ronaldo" und dem Einfangen der Reise von Star Wars in "The Director & the Jedi" wurde der Oscar-nominierte Regisseur Anthony Wonke inspiriert, seine Kamera auf die weltgrößte schottische Whiskymarke zu richten, nachdem er den berühmten Schreitenden Mann immer wieder in Filmen, Musikvideos und Bars auftauchen sah, wohin auch immer er in der Welt reiste.Er sagte: "Das Symbol des Schreitenden Mannes scheint überall in irgendeiner Form oder Gestalt zu sein und hat eine eigene Bedeutung erlangt. Es hat eine Art Transzendenz über eine Marke hinaus erreicht und wurde zu einer echten Ikone.""Wir waren auf einer erstaunlichen Reise, haben jahrelanges Filmmaterial durchgesehen und mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten gesprochen, um diesen Film zu schaffen - Schauspieler, Musiker, Barkeeper, Künstler, Aktivisten und eine ganze Reihe anderer. Es ist eine fantastische Geschichte."The Man Who Walked Around the World ist ein unabhängiger Dokumentarfilm, der von Something Originals erstellt und von der mehrfach ausgezeichneten Produktionsfirma Partizan produziert wurde. Der Film untersucht alles, von den Ursprüngen der Marke bis zu ihrer Rolle in legendären Hollywood-Filmen und in der Musik, die Generationen geprägt hat. Er geht tief in die kulturellen Auswirkungen des Whiskys auf globaler Ebene ein und beleuchtet, wie Johnnie Walker auch nach 200 Jahren auf seinem Weg vom lokalen Lebensmittelhändler zur globalen Ikone immer noch so relevant ist wie eh und je.Discovery VP Content Sourcing und Acquisitions Myriam Lopez-Otazu sagte: "Wir sind gespannt auf den ersten Blick auf The Man Who Walked Around the World und können es kaum erwarten, die Dokumentation mit dem weltweiten Discovery-Publikum leidenschaftlicher Fans zu teilen."John Williams, Direktor von Diageo Global Scotch, fügte hinzu: "Wir haben uns auf diesen Moment gefreut, seit wir von der Entstehung des Dokumentarfilms gehört haben. Johnnie Walker hat eine erstaunliche Geschichte zu erzählen, und die Art und Weise, wie Anthony und Something Originals sie gestaltet haben, ist für uns äußerst spannend."Something Originals Managing Partner Andy Hewitt kommentierte: "Für Johnnie Walker war es ein mutiger Schritt, sich auf diese Weise für eine unabhängige Produktion zu öffnen. Es war ein Glaubenssprung ihrerseits, aber sie glaubten an uns und an das, was wir zu tun versuchten. Anthony ist brillant, und wir waren immer zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen herausragenden Dokumentarfilm schaffen können, der lange in Erinnerung bleiben wird."Sie können sich den Trailer zu The Man Who Walked Around the World hier ansehen: https://youtube.com/channel/UCKdI6o1Rx9BcFaQ1Ul5Xx6ADer vollständige Film wird ab dem 12. November über das Marken- und Dienstleistungsportfolio von Discovery ausgestrahlt. Für weitere Informationen besuchen Sie https://themanwho.film (https://themanwho.film/).Offizieller Hashtag: TheManWhoFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1319285/Discovery_Sophia_Bush.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1319286/Discovery_Vintage_Johnnie_Walker_Billboard.jpgPressekontakt:Natalie Addisnatalie.addis@msqpartners.comSmarts+44 (0)7850 259 566Original-Content von: Discovery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81343/4744712