DJ CDU-Spitze verschiebt Bundesparteitag wegen Corona-Pandemie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Parteigremien haben den für Anfang Dezember geplanten Parteitag wegen des sprunghaften Anstiegs der Corona-Infektionszahlen verschoben. Das erklärte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach den Sitzungen des Präsidiums und des Bundesvorstands. Auf dem Parteitag sollte der Nachfolger für die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und der Bundesvorstand gewählt werden. Bereits im April war der Parteitag wegen der Pandemie verschoben worden.

Einen Parteitag mit 1.001 Delegierten oder dezentral an mehreren Orten in Deutschland abzuhalten, sei wegen der "derzeitigen Lage" in Deutschland "nicht zulässig", so Ziemiak nach den Beratungen der Parteigremien.

Die Parteispitzen favorisierten als "beste Variante", dass der Parteitag sobald als möglich als Präsenz-Veranstaltung nachgeholt werden sollte, insbesondere wenn es um die Vorstandswahlen gehe. Über das weitere Vorgehen werde Mitte Dezember beraten und spätestens Mitte Januar entschieden.

Sollte ein Präsenzparteitag wegen der Corona-Lage nicht möglich sein, werde über Alternativen wie etwa ein digitaler Parteitag oder eine Briefwahl beraten werden. Ein digitaler Parteitag sei nach aktuell geltender rechtlicher Lage nicht möglich, betonte Ziemiak.

Günther: Parteitag wäre Bürgern nicht erklärbar

Die Entscheidung wurde von Vertretern der CDU-Spitze verteidigt. "Ich halte die Entscheidung, die wir heute im Präsidium und danach auch im Bundesvorstand getroffen haben, den CDU-Parteitag abzusagen, für die richtige Entscheidung in diesen Zeiten", erklärte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Es wäre kaum erklärbar, wenn die Politik im Moment dafür zu Recht werbe, dass die Anzahl der Kontakte minimiert werde, aber "wir selbst Vorschub leisten, dass Tausend Delegierte und weit darüber hinaus auch Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet dann an einen Veranstaltungsort fahren", so Günther.

Der Bundesparteitag sollte eigentlich am 4. Dezember in Stuttgart stattfinden, nachdem dieser bereits im April wegen der Corona-Lage verschoben worden war. Drei Bewerber stellen sich zur Wahl: der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen.

Merz wittert Verschwörung gegen ihn

Merz hatte zuvor einen corona-konformen, digitalen Parteitag für Dezember vorgeschlagen, um damit "wenigstens" die Wahl des neuen Vorsitzenden zu ermöglichen. Im ARD-Morgenmagazin witterte er wegen der Verschiebung eine Verschwörung eines Teils des CDU-Establishments, der verhindern wolle, dass er CDU-Vorsitzender werde.

Nach einer Umfrage der Fernsehsender RTL/ntv liegt Merz im Rennen um den CDU-Vorsitz bei den Parteimitgliedern deutlich vorn. Danach bekäme Merz bei einer direkten Wahl der CDU-Parteimitglieder 45 Prozent, 24 Prozent wären für Laschet und 13 Prozent für Röttgen. Der CDU-Vorsitzende wird allerdings nicht von den Parteimitgliedern, sondern von den 1.001 Delegierten auf einem Bundesparteitag gewählt.

Laschet hat sich im Vorfeld der CDU-Präsidiumssitzung für eine Verschiebung ausgesprochen. "Wir müssen alle Kraft, Energie und Anstrengungen jetzt auf die Bekämpfung der Pandemie richten. Die Menschen in Deutschland haben weniger denn je ein Verständnis dafür, dass Parteien sich nun mit sich selbst beschäftigen", sagte er der Welt am Sonntag.

Röttgen hatte vor dem Treffen der Parteigremien gesagt, dass sich die CDU "natürlich" pandemiegerecht verhalten müsse, so wie alle anderen. "Aber wir haben auch die Verantwortung, das demokratische Leben am Laufen zu halten, indem wir uns anpassen", erklärte Röttgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Ich bin überzeugt, dass wir heute eine Lösung finden, die beiden Aufgaben gerecht wird."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2020 08:04 ET (12:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.