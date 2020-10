DJ Covid-19-Impfstoff von Oxford/Astrazeneca vielversprechend bei Älteren

Von Jenny Strasburg

LONDON (Dow Jones)--Ein Covid-19-Impfstoff, der von der Universität Oxford und Astrazeneca plc zusammen entwickelt wurde, hat eine vielversprechende Immunantwort und geringe Nebenwirkungen bei älteren Menschen und älteren Erwachsenen gezeigt. Dies ergab eine Zwischenanalyse, die der britische Pharmahersteller als "ermutigend" bezeichnete.

Der Impfstoff, der sich jetzt in der späten Phase der Erprobung am Menschen befindet, um seine Wirksamkeit und Sicherheit nachzuweisen, ist ein Spitzenreiter im weltweiten Rennen um eine Spritze zum Schutz von Leben und Starthilfe für die von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Volkswirtschaften.

Klinische Studien in Großbritannien könnten noch vor Jahresende zu Ergebnissen führen. Dies lässt Wissenschaftler und Regierungschefs hoffen, dass bis Anfang 2021 ein Impfstoff für Hochrisikogruppen im Vereinigten Königreich zur Verfügung stehen könnte.

Die Ergebnisse seien positiv für Personen im Alter von 56 Jahren und älter, einschließlich der über 70-Jährigen gewesen. Sie basierten auf der Analyse zuvor durchgeführter vorläufiger Sicherheits- und Immunreaktionsdaten, teilten Astrazeneca und Oxford am Montag mit.

Ältere Menschen neigen im Allgemeinen zu schwerwiegenderen Covid-19-Symptomen als Jüngere. Daher haben die Forscher nach Beweisen gesucht, dass ein Impfstoff in der Lage sein wird, speziell diese Gruppe zu schützen.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein und gibt uns die Gewissheit, dass der Impfstoff sicher eingesetzt werden kann und in allen erwachsenen Altersklassen starke Immunreaktionen in beiden Teilen des Immunsystems auslöst", sagte ein Universitäts-Sprecher aus Oxford am Montag.

