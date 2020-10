Diesen beschleunigten Zubau prognostizierte Liu Yiyang, stellvertretender Generalsekretär der China Photovoltaic Industry Association, bei einer Photovoltaik-Konferenz in China. Hintergrund sei, dass China vor 2060 CO2-neutral sein wolle.Mit Blick auf die vor dem Jahr 2060 geplante Klimaneutralität des Landes wird Chinas Photovoltaik-Industrie in den kommenden Jahren voraussichtlich schneller wachsen. Das zeigt eine Mitteilung der Agentur Xinhua Silk Road zu der chinesischen Photovoltaik-Konferenz "Jintan Photovoltaic New Energy Development Summit". Demnach sagte dort der stellvertretende Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...