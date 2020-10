Der Pharmakonzern Novartis hat mit dem Produktkandidaten Iptacopan (LNP023) positive Resultate in einer Phase-2-Studie erzielt. Dabei habe Iptacopan bei Patienten, die an der C3-Glomerulopathie (C3G) leiden, die Ausscheidung von Proteinen im Urin (Proteinurie) wirksam und sicher reduziert, teilte Novartis am Montag mit.C3G ist eine extrem seltene und schwere Form der primären Glomerulonephritis, einer Erkrankung der Nierenkörperchen (Glomeruli). Dabei wird C3G häufig bei Jugendlichen und jungen ...

