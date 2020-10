Der ifo-Index ist gesunken - das war zu erwarten. Doch was ist nötig, um die Wirtschaft am Leben zu halten? Welche Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden? Was macht Sinn? Braucht es einen zweiten Lockdown oder gibt es bessere Lösungen? Wankt die Wirtschaft erneut? Fragen von Antje Erhard an Prof. Dr. Clemens Fuest, Leiter des ifo-Instituts. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/