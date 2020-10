München (ots) -am 30. Oktober, 20:15 Uhr im Erstenund ab 28. Oktober, 20:15 in der ARD MediathekAlles ganz genau zu nehmen, hilft dem Autisten Klemens in seinemBeruf als Meteorologe. Als alleinerziehender Familienvater mussHauptdarsteller Oliver Mommsen in der Komödie "Papa auf Wolke 7"jedoch erkennen, dass es bei Entscheidungen nicht nur um Logik,sondern auch um die Wünsche und Gefühle anderer geht. Um einenjobbedingten Umzug nach Spitzbergen zu verhindern, schmieden seineKinder einen ungewöhnlichen Plan: Die Teenager möchten dafür sorgen,dass sich ihr verwitweter Vater endlich wieder verliebt. Tatsächlichgeschieht das kleine Wunder und Klemens lernt die vietnamesischeBetreuungskraft seines Vaters (Peter Franke) kennen - und mit Lani(Minh-Khai Phan-Thi) läuft plötzlich alles anders als geplant. DasDrehbuch für die ungewöhnliche Liebesgeschichte stammt vonARD-Degeto-Impuls-Preisträger Brix Vinzent Koethe."Papa auf Wolke 7" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin imAuftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzent ist Henning Kamm. DieRedaktion liegt bei Diane Wurzschmitt und Stefan Kruppa (ARD Degeto). Pressekontakt:ARD Degeto, Myriam ThieserTel.: 069/1509-420E-Mail: myriam.thieser@degeto.deREAL FILM BerlinAlexa RothmundTel. 040/6688 4801E-Mail: arothmund@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4745055