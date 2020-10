Die erste von zunächst zwei Anleihen der Gecci Investment KG wurde Anfang Oktober in den Handel an der Börse einbezogen - BondGuide berichtete vor fünf Wochen exklusiv über die Anleihepläne. Mit dem Emittenten wurde in den Räumlichkeiten von BondGuide in Frankfurt zudem ein Video gedreht. Vorab - dies könnte Sie auch interessieren: - Interview mit Gerald Evans von Gecci auf bondguide.de - bzw. in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...