Düsseldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende freute sich der Falconeri Soho Store in New York City über prominenten Besuch. Irina Shayk - internationales Topmodel und Kampagnengesicht des Strick-Spezialisten - war zu Gast, um in den kuscheligen Styles der neuen Herbst-Winter Kollektion von Falconeri zu stöbern. Sie selbst trug dabei einen satt orangen, locker geschnittenen Falconeri Pullover mit V-Ausschnitt.Irina, der auf Instagram über 14 Millionen Menschen folgen, stand bereits für zahlreiche Kampagnen weltbekannter Marken vor der Kamera und ist regelmäßig auf den großen Laufstegen dieser Welt zu sehen. Mit dem italienischen Label Falconeri verbindet sie bereits eine langjährige Zusammenarbeit.Falconeri ist bekannt für edle Designs aus feinsten, natürlichen Fasern wie Kaschmir und Seide. Die Maxime der hochwertigen Marke: Im Mittelpunkt steht seit jeher zeitlose Schönheit - nicht Luxus im Überfluss und auch keine Fast Fashion. Besonders viel Wert wird auf die Details gelegt. Und das nicht nur in Sachen Design, sondern in der gesamten Wertschöpfungskette. Daher bleibt von den Weiden in der Mongolei, über die Verarbeitung bis zu den eigenen Boutiquen alles in Unternehmenshand.Pressekontakt:JuLi PRBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.comOriginal-Content von: Falconeri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136164/4745203