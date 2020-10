Alles ist in diesem Jahr anders, denn viele wollten kommen, durften aber nicht," verkündete Geschäftsführer Dr. Ernst Wolf bei seiner Eröffnungsansprache. Der Maschinenbauer aus dem Schwarzwald hatte es sich trotz massiver Auflagen der zuständigen Behörden nicht nehmen lassen, sein alljährlich immer am Mittwoch in der "Motek-Woche" geplantes Seminar zum Thema Speziallöttechnik stattfinden zu lassen. Ob Löt-Einsteiger oder erfahrener Anwender, bei den abwechslungsreichen Vorträgen war für jeden der 56 Teilnehmer etwas dabei. Das Spektrum des Seminars reichte von Themen wie Lote und Flussmittel ...

