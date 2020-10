Der Montag begann in pessimistischer Stimmung, und von da an wurde es nur noch schlimmer. Die Wochenendstatistiken von COVID wurden heute durch einige Maßnahmen unterstützt, da Spanien den Ausnahmezustand ausrief und damit signalisierte, was auch anderswo geschehen könnte. Der DE30 bricht stark ein (bereits 3,5%!), da SAP die Umsatzprognosen unter Berufung auf die Pandemie gekürzt hat. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...