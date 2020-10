Dramatisch sieht der DAX-Wochenchart aus, der seinen Keil nach unten verlassen hat.Dramatisch sieht der DAX-Wochenchart aus, der seinen Keil nach unten verlassen hat. Im Tageschart findet der DAX jetzt bei 12000 eine Unterstützung. Der DOW kann unter 26500 ein Doppeltop ausbilden, was den DAX dann weit unter 10000 drücken wird. Die Politik will es so, das habe ich Anfang des Jahres bereits gesagt, ...

